Samsung TV Plus lancia un canale sportivo gratuito 24 ore su 24

Samsung TV Plus allarga il proprio catalogo e mette piede nell’intrattenimento sportivo con un canale che trasmette senza sosta, ventiquattro ore su ventiquattro, a partire dal Regno Unito. Si chiama Your Sports News ed è nato dalla collaborazione con PA Media, agenzia che di cronaca e materiale video se ne intende parecchio. L’idea alla base è semplice quanto ambiziosa, cioè raccogliere in un unico flusso tutto quello che ruota attorno agli eventi sportivi, senza costringere chi guarda a saltare da un’app all’altra.

Chiunque segua più di uno sport conosce bene il problema. Le notizie dell’ultima ora arrivano da una parte, le conferenze stampa finiscono su un sito, gli highlights su un social, le interviste da qualche altra parte ancora. Il risultato è una specie di caccia al tesoro quotidiana, poco comoda e spesso frustrante. Il nuovo canale prova a mettere ordine in questo caos, raccogliendo notizie, interviste, conferenze, servizi video e materiale d’archivio dentro un’unica programmazione continua.

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Cosa sono i canali FAST e perché contano

Il servizio di Samsung rientra nella categoria dei canali FAST, sigla che sta per televisione in streaming gratuita finanziata dalla pubblicità. In pratica, canali lineari che si guardano senza abbonamento, senza registrazione a pagamento e senza costi mensili, dove il modello economico si regge interamente sulla raccolta pubblicitaria. È una formula che negli ultimi anni ha conquistato terreno, soprattutto tra chi non ha voglia di sommare l’ennesimo abbonamento a quelli già attivi.

Samsung TV Plus è cresciuto proprio in questo spazio, costruendo un’offerta che spazia tra generi diversi. L’ingresso nel comparto sportivo rappresenta un passo ulteriore, perché lo sport è tradizionalmente il terreno più costoso e più conteso della televisione. Qui però il ragionamento è differente, visto che non si parla di dirette di gare o di diritti televisivi milionari, ma di tutto il contorno informativo che accompagna le competizioni.

Un canale che non si ferma mai

La caratteristica più interessante di Your Sports News sta nella sua natura trasversale. Non è il classico canale monotematico dedicato al calcio, al tennis o al motorsport, quelli esistono già in abbondanza. Qui invece il flusso mescola discipline diverse, alternando aggiornamenti in tempo reale a contenuti più ragionati come le interviste e i servizi di approfondimento. Il materiale d’archivio aggiunge un ulteriore livello, offrendo qualcosa da guardare anche nelle fasce orarie meno movimentate.

La partnership con PA Media è la chiave di tutto il progetto. Un canale che va in onda ininterrottamente ha bisogno di un flusso costante di materiale fresco e verificato, e affidarsi a un’agenzia strutturata significa poter contare su una macchina già rodata per la produzione e la distribuzione di contenuti giornalistici.

Per ora l’esperimento parte dal Regno Unito, mercato scelto come banco di prova. Un debutto circoscritto che permette di testare l’interesse del pubblico prima di eventuali passi successivi. La formula, del resto, si presta bene a essere replicata altrove, dato che il bisogno di raccogliere in un solo posto le notizie sportive non è certo un’esigenza limitata ai confini britannici.

Resta il fatto che il canale si inserisce in una strategia più ampia, quella di trasformare le smart TV in piattaforme di contenuti proprietari, dove il televisore non è più soltanto uno schermo su cui far passare altri servizi ma diventa esso stesso un punto di accesso all’intrattenimento. Il tutto senza chiedere un centesimo a chi guarda, almeno in termini di abbonamento.