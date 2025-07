Pixel Watch 4: in arrivo indiscrezioni sul prezzo

Si avvicina il momento clou per gli appassionati dell’universo Google. Il 20 agosto è la data fissata per il prossimo evento ufficiale in cui il colosso di Mountain View svelerà le nuove generazioni dei Pixel 10 e gli attesissimi Pixel Watch 4. Nell’attesa, le indiscrezioni du quest’ultimo dispositivo continuano ad accumularsi, alimentando l’interesse e le aspettative. Dopo i primi dettagli sulla vocazione sportiva del nuovo smartwatch e sulle sue funzionalità dedicate alla salute, ora l’attenzione si concentra su un elemento decisivo per molti utenti: il prezzo. Un’indiscrezione riportata dal portale francese DeaLabs ha fatto emergere quello che potrebbe essere il listino europeo del nuovo Pixel Watch 4. Con un dettaglio che potrebbe sorprendere positivamente.

Quanto costerà il nuovo Pixel Watch 4?

Le varianti previste per tale dispositivo sarebbero quattro, differenziate per dimensione della cassa (41 mm o 45 mm) e per la presenza o meno della connettività LTE. I rumor parlano della riconferma del processore Snapdragon W5+ Gen 1, già utilizzato nella generazione passata. Tuttavia, l’introduzione di un co-processore, chiamato M55, potrebbe portare benefici tangibili. Tale chip secondario sarebbe progettato per gestire operazioni specifiche legate all’intelligenza artificiale, in particolare quelle collegate a Gemini.

Un’ulteriore novità potrebbe riguardare l’autonomia. Secondo le anticipazioni, il Pixel Watch 4 potrebbe raggiungere tra le 30 e le 40 ore di utilizzo continuo. Ciò se si usa con display Always On attivo. In modalità di risparmio energetico, invece, l’autonomia salirebbe tra le 48 e le 72 ore.

Il dettaglio principale, però, riguarda, come anticipato, il costo del nuovo Pixel Watch 4. Secondo quanto emerso, infatti, Google intende mantenere invariati i prezzi rispetto alla generazione precedente. Una mossa tutt’altro che banale in un contesto in cui molti produttori scelgono invece di adeguare i listini al rialzo. Ciò per far fronte all’inflazione e all’aumento dei costi di produzione.

Il modello base, con cassa da 41 mm e solo Wi-Fi, dovrebbe mantenersi a 399 euro. La versione con LTE, nella stessa misura, salirebbe a 499 euro. Lo stesso scarto di 100 euro tra le versioni Wi-Fi e LTE si riscontra anche nelle varianti da 45 mm, proposte a 449 e 549 euro rispettivamente.