L’operatore virtuale Rabona Mobile ha fatto sapere che presto andrà in onda un nuovo spot pubblicitario in TV sui canali nazionali e sulle pagine social ufficiali, dedicato all’offerta tariffaria ricaricabile Top 100.

Vi ricordo che è un’operatore virtuale (MVNO) che dal 17 Aprile 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone fino in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Scopriamo ora l’offerta.

Rabona Mobile sta presentando la nuova offerta Top 100

Nel dettaglio del nuovo spot promozionale, questo ha una durata complessiva di 30 secondi e ha come protagonista una giovane alle prese con dei problemi di ricezione del proprio smartphone. Ad un tratto un ragazzo con il proprio pallone da calcio esegue una rabona e colpendo il device della ragazza, risolve il problema, creando una sorta di lampo elettrico che introduce il pallone dentro lo stesso smartphone.

L’offerta Top 100 comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G, il tutto al costo di 7.99 euro al mese. L’offerta Top 100 è attualmente sottoscrivibile da tutti i nuovi clienti Rabona Mobile che effettuano contestuale richiesta di portabilità, ad eccezione di chi proviene da Vodafone.

E’ previsto un costo di attivazione pari a 2 euro, ma bisogna comunque possedere un credito residuo sulla SIM di almeno 10 euro. Le offerte Rabona si possono richiedere online e da App Rabona, con spedizione gratuita della SIM in tutta Italia tramite corriere espresso, oppure nei punti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.