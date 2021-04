WhatsApp: l'aggiornamento dell'anno potrebbe essere quello per l'app desktop

La richiesta era davvero altissima: gli utenti desideravano che WhatsApp apportasse alcune modifiche alla sua applicazione desktop. In realtà è compresa anche la versione web, quella alla quale gli utenti possono ricollegarsi direttamente dal proprio browser sul PC.

Chiamate e videochiamate. Questo il contenuto del nuovo aggiornamento che va ad implementare le versioni per computer di WhatsApp. Gli utenti infatti potranno finalmente beneficiare di queste feature, molto importanti soprattutto in questo periodo. In molti infatti hanno notato che l’aggiornamento ha reso disponibili le due funzionalità, le quali ovviamente non necessitano di pagamenti per l’attivazione. In basso trovate il comunicato ufficiale dell’azienda che celebra anche il gran numero di chiamate e videochiamate effettuate.

WhatsApp: il comunicato del nuovo aggiornamento che porta finalmente chiamate e videochiamate su WhatsApp Web

“Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un forte incremento delle chiamate su WhatsApp spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova“.

Ecco poi alcune parole sul futuro che riguarderà anche le chat di gruppo, quelle più attese dagli utenti:

“In futuro estenderemo la funzionalità di chiamata e videochiamata one-to-one anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo“.