WhatsApp: il nuovo aggiornamento porta videochiamate e chiamate sull'app Web

L’attesa di novità interessanti è quello che caratterizza l’indole degli utenti WhatsApp. Le persone vogliono sempre qualcosa di nuovo, nonostante l’applicazione si presti già in maniera ottimale all’utilizzo giornaliero del suo pubblico.

Durante gli anni sono arrivati innumerevoli aggiornamenti, i quali hanno contribuito a migliorare alcuni aspetti ma anche ad introdurne di nuovi. Questi sono i principali caratteri che vanno a denotare la grande forza di WhatsApp, applicazione che riesce oggi ad offrire il massimo anche con la sua piattaforma Web. La soluzione pensata per tutti i computer è stata infatti implementata ultimamente con un nuovo aggiornamento, il quale consentirà ciò che gli utenti desideravano da tempo. Stiamo parlando di chiamate e videochiamate che sono finalmente disponibili sia sull’applicazione desktop che sulla piattaforma da browser, WhatsApp Web.

WhatsApp: arrivano chiamate e videochiamate su WhatsApp Web sull’applicazione desktop

“Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un forte incremento delle chiamate su WhatsApp spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova“.

Ecco poi alcune parole sul futuro che riguarderà anche le chat di gruppo, quelle più attese dagli utenti:

“In futuro estenderemo la funzionalità di chiamata e videochiamata one-to-one anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo“.