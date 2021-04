Ci eravamo lasciati allo strano fermo di Lucifer 5 quando la prima parte aveva sancito una pausa all’uscita dei nuovi episodi. Ne mancano ancora esattamente 8 e i fan di questa serie TV sono impazienti di sapere come andrà a finire.

Tuttavia nessuno si è dimenticato della brutta notizia che ha rivelato come Lucifer 5 sarà la penultima stagione. Ma adesso non c’è tempo per piangersi addosso. Netflix ha da poco annunciato la data ufficiale di uscita dei nuovi episodi della quinta stagione.

Netflix lo ha annunciato: ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Lucifer 5

Qualche giorno fa Netflix ha fatto comparire la data di uscita dei restanti nuovi episodi di Lucifer 5. Oggetto di un fermo di cui ancora in molti si chiedono il perché, il messaggio recita così: “Altri episodi in arrivo il 28 maggio“.

Sebbene sia confermato che i nuovi episodi di Lucifer 5 arriveranno a fine maggio 2021, resta comunque un dubbio. Infatti l’annuncio di Netflix ha parlato di “altri“. La preoccupazione tra gli utenti sta crescendo e si sta diffondendo l’idea che forse non saranno tutti quelli mancanti.

All’appello mancano 8 episodi, ma Netflix parla solo di “altri”

Potrebbe essere reale la preoccupazione che il numero degli episodi in arrivo per completare la stagione di Lucifer 5 non saranno 8? In questo caso molti si stanno creando un “film” su un termine che potrebbe essere irrilevante.

Ad ogni modo la notizia certa è che Lucifer 5 riceverà gli “altri” episodi e i fan sperano siano tutti. A darne ulteriore certezza è la conferma di Netflix attraverso un post su Instagram da poco pubblicato.

“Possiamo marchiare a fuoco il calendario: la seconda parte della stagione 5 di Lucifer è in arrivo il 28 maggio“.

Ecco quindi la certezza che molto probabilmente, rispetto al messaggio sulla piattaforma, la stagione si completerà. Resta comunque l’amaro in bocca per i fan che con la stagione 6 dovranno dire addio alle vicende di Tom Ellis.