La PlayStation 5 è apparsa per pochi istanti su Amazon. Gli utenti non sono riusciti ad acquistare la console a causa di un messaggio d’errore mostrato poco dopo aver tentato di selezionare l’articolo desiderato.

“Ci dispiace. Si è verificato un errore durante il tentativo di elaborazione della tua richiesta.” Un messaggio d’errore familiare a chi prova da tempo ad acquistare la nuova PS5 su Amazon. I problemi stessi con l’acquisto della PlayStation 5 sono quasi un nuovo standard, uno schema che si ripete: la console arriva in magazzino, il rivenditore ha problemi tecnici e scorte esaurite.

Sono passati più di quattro mesi da quando la PS5 è stata rilasciata per la prima volta a novembre. I problemi con l’acquisto si sono verificati fin da subito e non hanno mai smesso di interferire con le vendite. Nessuna scorta fino ad ora è stata online più di pochi minuti, spesso persino secondi.

PS5: scorte su Amazon nuovamente esaurite in pochi secondi

I problemi riscontrati hanno portato alcuni utenti a rinunciare in partenza a tentare nuovamente di acquistare la console sulle varie piattaforme. Per avere la possibilità di acquistare una PS5, i fan sono stati costretti a setacciare account Twitter pieni di voci non confermate sui nuovi arrivi e ad aspettare per ore. L’acquisto di una PS5 sembra impossibile per una serie di fattori. In particolare, l’interesse per la console incrementato durante i vari lockdown e la carenza di chip nella fase di produzione.

Sony ha annunciato che sta facendo il possibile per risolvere i problemi riscontrati dai consumatori. Infatti, l’azienda mira a trovare una soluzione entro la fine dell’anno corrente. Tuttavia, recentemente l’amministratore delegato, Jim Ryan, non è stato in grado di confermare che le console saranno prontamente disponibili entro la fine del 2021, quindi a distanza di quasi un anno dalla data di lancio.