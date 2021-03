Anche a fine Marzo 2021, continuano le offerte Vodafone Special di tipo operator attack disponibili online, salvo cambiamenti. Le offerte partono dal prezzo di 7 euro al mese e offrono fino a 100 Giga di traffico dati ogni mese.

Di recente, l’operatore ha rimosso le parole “fino a 100 Giga” presenti nella dicitura delle offerte Special online, su cui invece è rimasto il riferimento al prezzo “a partire da 7 euro al mese”. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone propone delle offerte che partono da 7 euro al mese

Nel menù che appare nella pagina online per accedere alle offerte Vodafone Special Online, il cliente deve semplicemente selezionare l’operatore di provenienza e procedere cliccando sulla voce “Scopri l’offerta dedicata a te”. In base all’operatore selezionato, si riceverà la proposta commerciale di Vodafone di tipo operator attack, che prevede dunque la portabilità del numero.

Le offerte disponibili sono quattro, a seconda dell’operatore di provenienza. Alcune hanno costo di attivazione gratuito. Un esempio è la Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile. Il costo di attivazione è gratuito.

La Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese (con Smart Pay) prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, 4G. E’ attivabile se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. Il costo di attivazione è gratuito e Happy Black è incluso senza costi aggiuntivi. Per tutte queste offerte, l’attivazione è possibile solo se si è residenti o domiciliati in Italia e se non si è ancora clienti Vodafone. La spedizione della nuova SIM ricaricabile è gratuita. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.