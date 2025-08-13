IliadNewsOperatori TelefoniciVodafone

Iliad vs Vodafone: due strategie con offerte fino a 300 GB in 5G

Sia Iliad che Vodafone riescono a gestire alla grande delle offerte clamorose che si trovano a confronto tra loro ad agosto

scritto da Felice Galluccio
Iliad vs Vodafone

Le offerte di Iliad si contraddistinguono da sempre per la loro chiarezza e per l’assenza di vincoli o costi nascosti. Anche ad agosto 2025, il gestore francese propone tre soluzioni ben differenziate per fascia di prezzo e quantità di traffico dati. Si parte dalla TOP 150 PLUS con 150 giga in 4G a 7,99€ al mese, passando per la TOP 250 PLUS, che include 250 giga in 5G e 25 giga in Europa a 9,99€ al mese, fino ad arrivare alla TOP 300 PLUS, con 300 giga in 5G al costo di 11,99€ mensili. In tutti i casi sono previsti minuti ed SMS illimitati, e l’offerta scelta rimane bloccata per sempre allo stesso prezzo.

È importante notare che le tariffe possono essere attivate sia da nuovi clienti che da chi è già utente Iliad, ma in quest’ultimo caso bisogna possedere un’offerta con costo mensile inferiore a quella desiderata. Il costo di attivazione, comprensivo di SIM, è pari a 9€ una tantum.

Vodafone cerca di riconquistare utenti con sconti mirati e bonus in 5G

Sul fronte opposto c’è Vodafone, che ad agosto rilancia la sfida con tre offerte mobile mirate a utenti in portabilità. La Vodafone 6,99 5G propone 100 giga in 5G con minuti e SMS senza limiti, ed è pensata per chi proviene da Iliad o da gestori virtuali come PosteMobile e Fastweb.

Chi invece ha una linea fissa Vodafone può attivare Vodafone Family+ 5G, con giga illimitati in 5G, oltre a chiamate e messaggi illimitati.

Infine, per chi arriva da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, c’è la Vodafone 11,99 5G, con 100 giga in 5G (che diventano 150 attivando SmartPay), minuti e SMS illimitati e nessun costo nascosto.

Iliad continua a puntare sulla trasparenza assoluta, con tariffe semplici, senza sorprese e valide per tutti. Vodafone risponde con offerte personalizzate, studiate in base all’operatore di provenienza e alla modalità di pagamento scelta. Un confronto tra due mondi diversi, dove ogni cliente può trovare la proposta più adatta alle proprie esigenze.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!