Iliad vs Vodafone: due strategie con offerte fino a 300 GB in 5G

Le offerte di Iliad si contraddistinguono da sempre per la loro chiarezza e per l’assenza di vincoli o costi nascosti. Anche ad agosto 2025, il gestore francese propone tre soluzioni ben differenziate per fascia di prezzo e quantità di traffico dati. Si parte dalla TOP 150 PLUS con 150 giga in 4G a 7,99€ al mese, passando per la TOP 250 PLUS, che include 250 giga in 5G e 25 giga in Europa a 9,99€ al mese, fino ad arrivare alla TOP 300 PLUS, con 300 giga in 5G al costo di 11,99€ mensili. In tutti i casi sono previsti minuti ed SMS illimitati, e l’offerta scelta rimane bloccata per sempre allo stesso prezzo.

È importante notare che le tariffe possono essere attivate sia da nuovi clienti che da chi è già utente Iliad, ma in quest’ultimo caso bisogna possedere un’offerta con costo mensile inferiore a quella desiderata. Il costo di attivazione, comprensivo di SIM, è pari a 9€ una tantum.

Vodafone cerca di riconquistare utenti con sconti mirati e bonus in 5G

Sul fronte opposto c’è Vodafone, che ad agosto rilancia la sfida con tre offerte mobile mirate a utenti in portabilità. La Vodafone 6,99 5G propone 100 giga in 5G con minuti e SMS senza limiti, ed è pensata per chi proviene da Iliad o da gestori virtuali come PosteMobile e Fastweb.

Chi invece ha una linea fissa Vodafone può attivare Vodafone Family+ 5G, con giga illimitati in 5G, oltre a chiamate e messaggi illimitati.

Infine, per chi arriva da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, c’è la Vodafone 11,99 5G, con 100 giga in 5G (che diventano 150 attivando SmartPay), minuti e SMS illimitati e nessun costo nascosto.

Iliad continua a puntare sulla trasparenza assoluta, con tariffe semplici, senza sorprese e valide per tutti. Vodafone risponde con offerte personalizzate, studiate in base all’operatore di provenienza e alla modalità di pagamento scelta. Un confronto tra due mondi diversi, dove ogni cliente può trovare la proposta più adatta alle proprie esigenze.