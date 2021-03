Nonostante il 23 marzo arriveranno ufficialmente i device della famiglia OnePlus 9, l’azienda non riesce proprio a trattenere l’hype. Ecco quindi in queste ore stanno si stanno susseguendo tantissimi dettagli che riguardano i tre device della serie.

In una recente intervista, l’Amministratore Delegato Pete Lau ha svelato alcuni dettagli su OnePlus 9R. Questo device sarà simile a OnePlus 9 nelle prestazioni e nell’esperienza utente, ma il prezzo di lancio sarà più basso.

L’account Twitter ufficiale del brand invece, ha condiviso nuove informazioni sulla famiglia OnePlus 9. Sui tre device è previsto l’arrivo di una nuova versione della tecnologia di ricarica Warp Charge.

La famiglia OnePlus 9 supporterà la ricarica wireless

No strings attached. With Warp Charge Wireless 50, the #OnePlus9Series packs our fastest ever wireless charging technology. Thanks to its twin-battery design, it can even outpace wired fast charging solutions – going from 1-100% in just 43 minutes. — OnePlus 3 (@oneplus) March 18, 2021

Gli smartphone infatti potranno ricaricarsi in maniera wireless utilizzano l’apposito supporto che sarà svelato il 23 marzo. La ricarica potrà avvenire sia in modalità orizzontale che verticale, trasformando la base di ricarica in un vero e proprio stand per lo smartphone.

In più, OnePlus 9 Pro potrà contare sulla versione più evoluta della Warp Charge arrivando fino a 50W in modalità wireless. Questo significa che una ricarica completa da 0 al 100% verrà completata in appena 43 minuti. Un risultato del genere è stato possibile grazie all’utilizzo di due batterie gemelle integrate nel device. Ovviamente le prestazioni di ricarica saranno ulteriormente migliorate utilizzando il cavo fisico.

Giusto per fare qualche paragone, nello stesso tempo in cui OnePlus 9 Pro arriva al 100% in modalità wireless, un iPhone arriva al 73% utilizzando il cavo di ricarica. La ricarica rapida permette quindi di ottimizzare i tempi e sfruttare al meglio ogni minuto sotto carica.