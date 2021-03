Una nuova versione di Google Maps è arrivata per gli utenti che non hanno mai conosciuto una build così completa. Le nuove funzionalità in arrivo fanno esaltare il pubblico di miliardi di utenti che ogni giorno percorre la strada degli aggiornamenti che rendono più funzionale l’hub informativo di BigG. Tante le novità da scoprire per quella che potrebbe apparire come l’app di navigazione definitiva.

Google Maps si aggiorna anche in Italia: ecco le novità dell’ultim’ora

Evoluto, graficamente piacevole ed altamente funzionale. Stiamo parlando di Google Maps per Android ed iOS reduce da un update senza precedenti. Da Mountain View sono arrivate novità interessanti, dalle indicazioni stradali a quelle sul traffico e fino alle info su posizioni specifiche e street view. Ne abbiamo viste di ogni.

Così come annunciato da Google a breve si assisterà all’introduzione di alcune funzionalità uniche che contribuiranno in maniera diretta a soddisfare l’esigenza dell’utente. L’ottimizzazione del servizio sarà senza precedenti.

Il nuovo aggiornamento Google Maps si concentrerà proprio sugli users, ora chiamati a contribuire in maniera diretta alla buona riuscita di un sistema informativa quanto più completo possibile. Con un comunicato stampa, infatti, BigG ha annunciato l’aggiunta di un nuovo editor attraverso cui poter segnalare le strade mancanti. Gli utenti potranno tracciare delle linee che saranno poi elaborate da un complesso algoritmo incaricato di ricostruire il percorso.

Si potranno rinominare le strade, eliminarle o aggiungerne di nuove promuovendo dettagli come la direzione. Sarà Google a farsi carico di approvare le modifiche rendendole effettive al pubblico. Una novità che sarà riservata ad oltre 80 paesi Italia compresa entro i prossimi mesi. Che ne pensate? Spazio ai commenti.