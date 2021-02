CoopVoce stupisce tutti: la ChiamaTutti TOP 30 offre tutto a 8,50 euro

Con CoopVoce sarebbe davvero difficile essere insoddisfatti, o almeno questo è quanto riferito dagli utenti durante gli ultimi anni. Il noto gestore di Coop che dal 2007 opera sul territorio italiano, ha incontrato di fronte a sé tantissime problematiche, le quali erano quasi destinate a far cadere nel baratro il provider virtuale. In seguito però sarebbe stata trovata una nuova strategia, la quale avrebbe dato nuova linfa a questo gestore che è diventato inesorabilmente uno dei migliori su piazza.

Attualmente infatti CoopVoce riesce a gestire un gran numero di promozioni durante tutto l’anno, mostrando tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto convenienti. L’ennesima dimostrazione viene fornita dalla promo attualmente disponibile sul sito ufficiale. Questa, entrata in vigore ufficialmente lo scorso mese di gennaio, continuerà almeno fino al prossimo mese ad offrire i suoi contenuti e il suo super prezzo mensile.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno il meglio per 8,50 euro al mese

La nuova ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce già dall’inizio era destinata a far registrare grande desiderio negli utenti. Sono stati infatti molti gli utenti a sottoscrivere la promo, la quale al suo interno racchiude molti contenuti interessanti.

Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G sotto rete TIM mobile. Il prezzo della promo è di soli 8,50 € al mese per sempre. Ricordiamo inoltre che questa nuova offerta sarà disponibile non solo per i nuovi utenti ma anche per coloro che risultano già clienti di CoopVoce.