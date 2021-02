CoopVoce offre 30 giga in 4G nella sua promo TOP 30, ecco quanto costa

Quando CoopVoce ha scelto di optare per una carriera nel mondo della telefonia mobile, lo scetticismo è stato davvero tanto. Effettivamente questo ha avuto anche seguito, dal momento che il gestore proprio non riusciva a trovare la mescola giusta per le sue offerte.

Secondo quanto dichiarato da diversi utenti che più volte hanno snobbato questo provider, i contenuti erano troppo pochi per far risultare le promo invitanti. In seguito però tutto è cambiato in maniera esponenziale, con una strategia diametralmente opposta che ha consentito a CoopVoce di riscrivere il proprio destino. Non erano in pochi coloro che credevano che questo gestore sarebbe ben presto scomparso, salvo poi dover rivedere la loro opinione. Infatti il provider ora è uno dei più valutati in fase di cambio gestore, soprattutto per quanto riguarda quei contenuti che un tempo mancavano e che ora sono presenti in grande quantità.

CoopVoce: sul sito ufficiale ecco la ChiamaTutti TOP 30 con tutto incluso nel prezzo

CoopVoce adesso è in grado di dire, ancora una volta, la sua. La nuova ChiamaTutti TOP 30 è una delle più richieste sul mercato e non solo per il prezzo.

Tale opportunità che risulta disponibile ancora sul sito ufficiale dell’azienda, permette infatti di sostenere un costo mensile di soli 8,50 €. Tutto ciò comporta dunque l’ottenimento dei migliori contenuti, i quali corrispondono al meglio che il gestore possa mettere attualmente in gioco. Ci sono infatti minuti senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile, 1000 SMS da inviare a tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web. L’offerta non cambierà mai nel tempo così come il suo prezzo di vendita.