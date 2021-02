Il gruppo di supercomputer MareNostrum 5 sviluppato dalla BSC sarà completamente completato entro la fine del 2022. Avrà una potenza massima non inferiore a 200 petaflop. Inoltre, Mateo ci ha spiegato che l’istituzione da lui diretta, la BSC, sta sponsorizzando un movimento nei centri di supercalcolo in tutta l’Unione Europea che cerca di promuovere lo sviluppo e l’uso di processori RISC-V con un’intenzione molto chiara: garantire che il supercalcolo gli europei non hanno la dipendenza dei processori statunitensi che hai attualmente.

Attualmente i processori integrati nei supercomputer non solo in Europa, ma da tutto il mondo, sono stati prodotti da Intel, IBM, AMD, NVIDIA o da alcune delle aziende che producono chip ARM. E questo mette tutta la tecnologia nelle mani di un singolo paese .

RISC-V potrebbe porre fine all’egemonia statunitense nel campo dei supercomputer, ma, come confessa Mateo, se questa strategia sia praticabile o meno non è nelle mani dei direttori dei centri di supercalcolo. È nelle mani dei governi . È, come riconosce Valero, “una decisione politica”.