Gli sconti resi disponibili nel periodo corrente da Coop hanno raggiunto prezzi veramente inferiori alle più rosee aspettative, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di mettere le mani su tanti prodotti di fascia alta, pagandoli meno del previsto.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Coop, possono essere completati esclusivamente in negozio, ciò sta a significare che è strettamente necessario recarsi personalmente per la compravendita. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi da esercitare nella medesima location, in aggiunta al suo essere completamente sbrandizzato.

Coop: il volantino stupisce tutti

Il volantino Coop stupisce davvero tutti, poiché al proprio interno permette all’utente di accedere a modelli della serie Samsung Galaxy, spendendo complessivamente meno di 279 euro. Nello specifico sarà possibile mettere le mani su Galaxy A21s, a 149 euro, passando anche per Galaxy A42 a 279 euro, o anche un Galaxy A51 da soli 249 euro.

Nel momento in cui è stato acquistato lo smartphone, forse è arrivato il momento di completare l’ecosistema da portare con sé tutti i giorni, puntando direttamente sul wearable, ecco quindi arrivare un buonissimo, ed economico, Xiaomi Mi Band 4C, dal prezzo finale di 19,90 euro.

Gli altri sconti del volantino Coop sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, ricordate però che gli acquisti, almeno ai prezzi appena indicati, possono essere completati solamente in negozio, non da altre parti sul territorio o sfruttando l’e-commerce dell’azienda stessa. La data di scadenza è fissata al 24 febbraio.