Lo sconto IVA reso disponibile da Trony nel periodo corrente è davvero da pazzi, al suo interno gli utenti possono davvero pensare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, riuscendo nel contempo a raggiungere tutti i prodotti desiderati.

Il volantino nasce per essere disponibile in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio italiano, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Coloro che saranno interessati all’acquisto dovranno recarsi fisicamente in negozio, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda; ogni prodotto viene comunque commercializzato in versione no brand con annessa garanzia di 24 mesi da esercitare dove è stata completata la compravendita.

Trony: quanti sconti nel nuovo volantino

L’idea di Trony è di riprendere l’anima di una delle campagne promozionali più amate e desiderate dal pubblico, adattandola al periodo corrente, per questo motivo con lo Sconto IVA ognuno di noi potrà a tutti gli effetti godere di uno sconto effettivo del 18,03%, senza limiti minimi di spesa o con esclusioni legate a particolari categorie merceologiche.

Se siete stati attenti avrete letto che la riduzione non corrisponde al valore dell’IVA, ovvero al 22%, il motivo è legato ad un calcolo matematico molto più semplice del previsto; nel momento in cui questa viene aggiunta, per la composizione del prezzo finale, viene calcolata sul listino originario, non sul valore del cartellino (che è composto proprio da listino + IVA calcolata sullo stesso). Nel momento in cui viene scorporata dal prezzo, è chiaro che l’incidenza non sarà pari al 22%, bensì corrisponderà esattamente al 18,03%.

