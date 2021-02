Google qualche mese fa ha presentato l’aggiornamento del suo best seller, il lettore multimediale Chromecast. Questa ristrutturazione ha attirato molta attenzione, poiché sembrava che il brand avesse voluto tornare nel settore dei multimedia center diversi anni dopo il suo Nexus Player con il Chromecast con Google TV, con Android TV come sistema operativo ma aggiornando il suo nome a Google TV . Una delle cose che ha sorpreso di più nella sua presentazione è stato il suo software rinnovato, molto più sobrio e minimalista.

Bene, ora Google sta lanciando un nuovo aggiornamento per Android TV che conferisce al tuo sistema operativo smart TV un nuovo aspetto, quasi identico all’interfaccia utente di Google TV ea quella del suo ultimo Chromecast.

Ora la sua interfaccia è simile a quella del nuovo Chromecast

La nuova interfaccia aggiorna l’aspetto di Android TV per essere più in linea con la nuova Google TV , aggiungendo caroselli di contenuti in primo piano nella parte superiore dei menu e rimuovendo icone di grandi dimensioni per schede più minimaliste.

Ci sono alcune differenze tra l’interfaccia utente della Google TV del nuovo Chromecast e quella dell’Android TV aggiornata. In dettaglio, il nuovo menu di Android TV presenta tre schede principali:

Start , per un rapido accesso ad applicazioni e canali;

, per un rapido accesso ad applicazioni e canali; Applicazioni , come luogo dedicato per trovare le applicazioni;

, come luogo dedicato per trovare le applicazioni; Discover , che offrirà consigli personalizzati per programmi TV e film, insieme a contenuti Google interessanti, simili alla scheda “For You” su Google TV.

Al contrario, l’interfaccia utente di Google TV utilizza la suddetta scheda “For You” come schermata iniziale e quindi divide parti specifiche di contenuto in programmi, film e schede live dedicati, invece di raccoglierli tutti in un unico posto. . Inoltre, semplifica l’accesso ai contenuti acquistati tramite una scheda della libreria che manca ad Android TV.

Tuttavia, è ancora un aggiornamento interessante che aiuta ad allineare un po ‘di più le varie piattaforme di smart TV di Google. Ciò solleva che è ancora un po ‘sconcertante che Google TV e Android TV continuino a esistere contemporaneamente come prodotti separati, con interfacce diverse al momento.

Quando sarà disponibile?

L’interfaccia utente di Android TV aggiornata inizierà a essere implementata oggi sui dispositivi con sistema operativo Android TV negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Germania e Francia, con altri paesi che si promettono di seguire nelle prossime settimane.