Con una novità per quanto concerne le offerte dedicate al mercato etnico, WindTre ha prorogato le sue offerte e opzioni aggiuntive dedicate ad alcuni clienti in target. Fino al 9 febbraio 2021, restano valide le attuali Giga Boom, che non prevedono un bundle mensile e offrono invece una determinata quantità di traffico dati disponibile per tre mesi a un costo una tantum.

Tutte le offerte WindTre febbraio 2021

Iniziando con le offerte dedicate ai clienti ex brand Wind, alcuni clienti in target possono ricevere la proposta di attivazione per 50 Giga Boom che offre 50 Giga per tre mesi al prezzo una tantum di 8,99 euro, 120 Giga Boom che offre invece 120 Giga, sempre per tre mesi, al prezzo una tantum di 13,99 euro e la Unlimited Giga Boom che prevede Giga illimitati per tre mesi al prezzo una tantum di 29,99 euro.

Per i clienti che risultano ancora presenti nei sistemi dell’ex brand 3 Italia, invece, è disponibile 150 Giga Boom con 150 Giga per tre mesi al prezzo di 15,99 euro una tantum e anche in questo caso la Unlimited Giga Boom a 29,99 euro. Come sempre, le offerte Giga Boom sono proposte ai clienti in target nei negozi e tramite campagne SMS apposite.

Le stesse, possono essere attivate per la durata di tre mesi, al rispettivo prezzo una tantum, con disattivazione automatica al termine dei 92 giorni senza alcun costo extra. Il traffico dati incluso viene quindi consumato solo dopo l’eventuale bundle già attivo sulla SIM del cliente, ma per usufruire del bonus dell’offerta è comunque necessario disporre di credito sulla SIM. Inoltre, il traffico dati è disponibile solo in Italia.

Sempre fino al 9 Febbraio 2021, sono disponibili anche gli add-on di WindTre, ovvero Minuti Illimitati xTe a 5 euro al mese e le varie Giga xTe solo su customer base ricaricabile selezionata, con diversi tagli al mese. Nello specifico, per i clienti sono disponibili 20 Giga xTe a 4,99 euro al mese, 40 Giga xTe a 6,99 euro al mese, 100 Giga xTe a 9,99 euro al mese e 200 Giga xTe a 14,99 euro al mese.

Per clienti ex brand 3 Italia, invece, sono disponibili 8 Giga xTe a 3,99 euro al mese, 20 Giga xTe a 5,99 euro al mese, 50 Giga xTe a 7,99 euro al mese, 100 Giga xTe a 12,99 euro al mese e 150 Giga xTe a 14,99 euro al mese.