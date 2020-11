A partire da ieri 26 Novembre 2020, WindTre sta contattando tramite SMS alcuni già clienti in target per proporre loro l’attivazione dell’offerta Unlimited Giga Boom Promo che offre Giga illimitati per 3 mesi con costo una tantum.

WindTre rende disponibile per alcuni clienti in target diverse offerte Giga Boom Black Week con prezzi scontati per la settimana del Black Friday, a partire da 50 Giga per tre mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone la Unlimited Giga Boom Promo ad alcuni utenti

In queste ore tramite la nuova campagna SMS di WindTre, alcuni clienti stanno ricevendo la proposta di attivazione della Unlimited Giga Boom Promo nello specifico, che offre Giga illimitati per tre mesi al prezzo una tantum di 21.99 euro invece di 29.99 euro. L’offerta è proposta con attivazione entro il 1° Dicembre 2020, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, e il cliente viene invitato a recarsi in un punto vendita per procedere con l’attivazione.

Unlimited Giga Boom Promo potrebbe essere proposta sia ai clienti WindTre che a quelli ancora presenti nei sistemi ex brand 3 Italia, sempre con Giga illimitati e al costo una tantum di 21.99 euro per tre mesi. Infatti, tutte le offerte Giga Boom non prevedono un bundle mensile, ma al contrario offrono la quantità di Giga disponibile per la durata di tre mesi, al rispettivo prezzo una tantum. Al termine dei tre mesi (92 giorni), l’offerta scelta si disattiverà in automatico e il cliente non dovrà sostenere alcun costo extra.

L’offerta sarà disponibile solo dopo aver ricevuto l’SMS di avvenuta attivazione e per usufruire del bonus di traffico dati è comunque sempre necessario disporre di credito sulla SIM. Inoltre, i Giga offerti sono validi solo in Italia. Non dovete fare altro che sperare di ricevere l’SMS da parte dell’operatore per poterla attivare.