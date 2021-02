Very Mobile: per la gioia dei romanisti, Totti lancia la nuova promozione a 7,99€

Quale miglior figura scegliere se non il mitico e riconosciuto “Capitano”? Ebbene si, l’operatore virtuale di WINDTRE, Very Mobile, ha optato per la presenza di Francesco Totti sul nuovo spot pubblicitario uscito il 14 Febbraio 2021. Scopriamo insieme che ruolo coprirà.

Very Mobile: la nuova pubblicità ha come protagonista Francesco Totti

L’ex-calciatore nello spot di Very Mobile ha lanciato la nuova promozione che permette di attivare un nuovo numero con minuti illimitati, SMS sempre senza limiti e 100 Giga di internet. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese.

Il direttore di Very Mobile, Fabio Ariolli, ha dichiarato: “Francesco Totti, con il suo stile spontaneo e sincero, incarna la missione di Very: parlare la stessa lingua dei clienti e fare della chiarezza e della semplicità un punto di forza. Si tratta di una scelta fortemente voluta e in linea con i valori di autenticità, semplicità e popolarità che caratterizzano il brand.”

Nella pubblicità Francesco Totti è un assistente vocale personalizzato. Come è possibile vedere, il “Capitano” risponde alla richiesta fatta dal proprietario del telefono che chiede di chiamare “Paolo”.

La pubblicità di Very Mobile ha una durata di 20 secondi e qui sotto sono riportati i credits.

