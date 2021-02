Euronics sconta davvero di tutto lanciando un volantino assolutamente sorprendente, e con il quale punta a coinvolgere il maggior numero di utenti nell’acquisto di prodotti di tecnologia di fascia alta, a prezzi sempre più bassi e convenienti per la maggior parte di noi.

La campagna promozionale parte dall’essere disponibile esclusivamente in determinati punti vendita del territorio, dovete sapere infatti che gli utenti potranno effettivamente acquistare i prodotti recandosi in negozio, senza affidarsi al sito ufficiale o da altre parti in Italia. Il volantino risulta essere attivo fino al 17 febbraio solo nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova.

Euronics: il volantino continua a sorprendere con grandi sconti

Il volantino Euronics cerca di accontentare tutte le fasce di prezzo, sia coloro che puntano ai top di gamma, che gli utenti pronti a spendere il meno possibile per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione.

I migliori prodotti in promozione riguardano i derivati dal brand Apple, in particolare parliamo di iPhone 11, in vendita a 679 euro nella versione da 64GB di memoria interna, passando anche per iPhone 12 proposto a 939 euro (sempre con lo stesso taglio di memoria), per finire con la “via di mezzo”, quale è l’iPhone 12 Mini da 779 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino sono rappresentati da prodotti con sistema operativo Android, se interessati dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate elencate direttamente nell’articolo.