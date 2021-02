Il volantino Trony attualmente disponibile per la maggior parte dei consumatori italiani, affonda le proprie radici nel mondo dello Sconto IVA, un meccanismo davvero molto apprezzato e richiesto, proprio perché in grado di garantire versatilità e ampie possibilità di scelta.

Il risparmio risulta essere alla portata di ognuno di noi, l’accesso alla campagna è garantito in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo, per raggiungere la promozione sarà strettamente necessario recarsi in un punto vendita, senza possibilità di affidarsi al sito ufficiale. Coloro che spenderanno poi più di 199 euro, potranno anche godere della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Trony: grazie allo Sconto IVA il risparmio è senza precedenti

Il risparmio è senza precedenti da Trony, il nuovo volantino propone uno Sconto IVA che non pone limitazioni alla minima spesa da sostenere, nemmeno alle categorie merceologiche effettivamente coinvolte. A conti fatti, gli utenti potranno decidere di recarsi in negozio e di acquistare ciò che vogliono, godendo in ogni caso di una riduzione del 18,03%.

Lo sconto applicato non corrisponderà mai al 22%, ovvero al valore effettivo dell’IVA, poiché quest’ultima non viene applicata in percentuale al prezzo finale che vediamo sul cartellino, ma ad un listino più basso (la cifra è composta infatti da listino + IVA applicata sullo stesso). Nel momento in cui viene scorporata, è chiaro che l’incidenza non sarà del 22%, ma correttamente del 18,03%.

Se volete approfondire il meccanismo, qui sotto vi abbiamo integrato il volantino trony.