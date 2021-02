Uno dei temi più caldi quando si parla di smartphone è senza ombra di dubbio quello legato alla batteria, essa risulta essere infatti una delle componenti più importanti per un device, dal momento che senza sostanzialmente si avrebbe tra le mani un fermacarte molto costoso.

Ovviamente tutti gli utenti quando sentono parlare di batteria pensano immediatamente a tempi di ricarica e autonomia, dal momento che il desiderio più comune è quello di avere tra le mani un device che abbia una lunga durata e che si ricarichi in tempi tutto sommato brevi.

La batteria è però una delle componenti più delicate che compongono il device, averne cura è una passo fondamentale per garantire una durata della sua vita e delle prestazioni adeguate a sodisfare i nostri bisogni, molti utenti però compiono degli errori abbastanza banali che portano ad un esaurimento prematuro della stessa o addirittura a effetti pericolosi come il rigonfiamento o l’esplosione della batteria, con conseguenze molto preoccupanti.

Gli errori più comuni

Gli errori che portano la batteria a deteriorarsi sono vari e molto banali, prima di descriverli va fatta una premessa, non bisogna dimenticare che gli accumulatori di cariche nei vani dei nostri smartphone altro non sono che sostanze chimiche poste in un ambiente chiuso che scambiano cariche attraverso un elettrolita, ed in quanto tali possono subire tranquillamente effetti collaterali di determinati avvenimenti fisici intorno a loro.

Per quanto riguarda i comportamenti sbagliati che portano al deterioramento della batteria abbiamo la mancata attenzione al device, infatti cadute ripetute e traumi meccanici, possono nel tempo danneggiare le celle che compongono la batteria portando a rigonfiamenti e possibili esplosioni.

In aggiunta a ciò c’è ovviamente il fattore ricarica, sottoporre infatti la batteria a sedute di ricarica ripetute e di breve durata nell’arco della giornata non fa altro che recare stress, rischiando di innalzare un po’ troppo la temperatura della batteria, cosa che a lungo andare può recare danni anche gravi, cercate di effettuare cicli di ricarica regolari e duraturi, evitate piccole e ripetute ricariche.

Restando in tema temperatura, prestate molta attenzione a tale valore, se infatti essa diventa troppo elevata mentre caricate il dispositivo, vuol dire che qualcosa non va, probabilmente le varie celle sono lesionate.