Il volantino Euronics reso disponibile nel periodo corrente, è un buonissimo concentrato di sconti e di prezzi alla portata di ogni singolo consumatore, con i quali è possibile raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi attualmente in commercio.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere presso Unieuro o MediaWorld, in questo caso l’acquisto non sarà effettuabili sul sito o in un qualsiasi punto vendita, l’utente interessato sarà costretto a recarsi fisicamente presso uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Nova per completare la compravendita. E’ presente, ad ogni modo, il solito Tasso Zero per la rateizzazione del pagamento in comode rate fisse mensili.

Ecco il nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte del momento.

Euronics: offerte a più non posso per tutti

Euronics riparte dalla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile per cercare di soddisfare pienamente le richieste degli utenti, con ScontiAmo punta agli smartphone con un prezzo inferiore ai 429 euro, offrendo in cambio buone prestazioni generali.

Il migliore incluso nella campagna è lo Xiaomi Mi 10T, in vendita da ormai qualche mese, è entrato di diritto nel cuore degli utenti per l’ottima qualità generale, raggiungibile dietro il pagamento di soli 429 euro.

Le alternative sono rappresentate da modelli ugualmente interessanti, quali sono Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Reno 4Z, Motorola G9 Power, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Se volete godere di una visione d’insieme dell’intero volantino Euronics, dovete semplicemente aprire le pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.