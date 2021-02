Un nuovo smartphone è stato da poco aggiunto al vasto catalogo di prodotti del colosso sudcoreano Samsung. Stiamo parlando del Samsung Galaxy M12, un dispositivo pensato per tutti coloro che necessitano di una buona autonomia, dato che al suo interno è presente una batteria da 6000 mAh.

Ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M12, il nuovo battery phone di Samsung

Un altro dispositivo si è aggiunto al repertorio di casa Samsung. Nello specifico, il nuovo Samsung Galaxy M12 può garantire ottimi livelli dal punto di vista dell’autonomia dato che, come già accennato, è presente una batteria da 6000 mAh. In realtà, questo smartphone è praticamente identico allo scorso Galaxy A12, fatta eccezione per la batteria che qui era da 5000 mAh.

Il resto è identico. La parte frontale è occupata da un Infinity-V Display di tipo IPS con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione da 720 p+ e nel form factor di 20:9. Sotto al cofano è invece presente il SoC Exynos 850 coadiuvato da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage interno.

Samsung Galaxy M12 – scheda tecnica

Infinity-V Display da 6.5 pollici in risoluzione 720p+

Processore Exynos 850

Tagli di memoria: 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage interno

Quadrupla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 48+5+2+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W tramite porta di ricarica USB Type C

Connettività: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, supporto dual sim, no chip NFC

Prezzi e disponibilità

Il nuovo battery phone di Samsung sarà destinato per il momento per il mercato vietnamita nelle colorazioni Blue, Black e Jade. Il prezzo di vendita ufficiale non è stato ancora reso noto.