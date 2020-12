Samsung Galaxy M12: Geekbench ci svela alcune caratteristiche

Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare ufficialmente un nuovo smartphone della serie Galaxy M del noto colosso sudcoreano, cioè il prossimo Samsung Galaxy M12. Quest’ultimo è già apparso in questi giorni in rete (rumors, leaks, certificazioni e immagini renders) e ora sono trapelati anche i risultati dei benchmark del portale Geekbench.

Samsung Galaxy M12 avrà sotto al cofano il SoC Exynos 850 secondo Geekbench

I risultati benchmark pubblicati poche ore fa sul portale Geekbench ci hanno rivelato alcune caratteristiche sul futuro Samsung Galaxy M12. Nello specifico, secondo questi benchmark, il processore che troveremo sotto al cofano sarà il SoC Exynos 850, ovvero un SoC di fascia medio-bassa annunciato dall’azienda lo scorso mese di giugno. A supporto delle prestazioni, comunque, sembra che ci saranno tagli di memoria con almeno 3 GB di RAM. Fa però piacere notare che la versione del sistema operativo sarà Android 11. Riguardo ai punteggi, invece, abbiamo 179 punti in single core e 1029 punti in multi core.

Oltre a questo, come già accennato, questo smartphone è già stato il protagonista di numerosi rumors e leaks. Il noto leaker OnLeaks, in particolare, aveva pubblicato qualche giorno fa alcune immagini renders realizzate in collaborazione con thevoice.com. Secondo questi renders, il prossimo Samsung Galaxy M12 affiderà il suo design alla presenza di un Infinity-V Display con cornici piuttosto abbondanti, mentre sul posteriore il design sarà caratterizzato da una zona quadrata dove verranno alloggiati i sensori fotografici. Vi ricordiamo che, secondo quanto è emerso in queste ultime settimane, il nuovo device a marchio Samsung verrà presentato all’inizio del 2021.