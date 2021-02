I nuovi dispositivi Apple potrebbero fare il loro ingresso in scena già a partire dai prossimi mesi. Non sono poche le voci che prevedono il lancio dei nuovi Apple AirPods Pro 2 proprio nel mese di aprile, sostenendo inoltre che gli auricolari saranno accompagnati dalla presentazione del nuovo iPhone SE 3. Nelle scorse settimane le indiscrezioni si sono soffermate soprattutto sulle probabili specifiche degli AirPods Pro di seconda generazione ma ora tocca al melafonino low cost. Alcune immagini hanno mostrato quello che potrebbe essere il design dell’iPhone SE 3.

iPhone SE 3: emergono le prime immagini del nuovo melafonino low cost!

Le immagini diffuse in rete negli ultimi giorni sono state create da Svetapple.sk con l’intento di mostrare quello che potrebbe essere il design del nuovo iPhone SE 3. Da quanto emerso Apple potrebbe avere intenzione di lanciare uno smartphone molto simile all’iPhone 12 mini attualmente in mercato.

L’iPhone SE 3 svelato dalle foto presenta infatti un display OLED da 5,4 pollici privo di cornici e con una fotocamera frontale da 12 megapixel inserita all’interno di un foro posto in alto al centro, che va a sostituire il notch poco apprezzato dagli utenti, e che da un effetto omogeno alimentato dall’assenza del tasto Home. Sul retro appare un solo sensore presumibilmente da 12 megapixel. Apple potrebbe introdurre il Touch ID sul suo iPhone SE 3 inserendo il sensore di riconoscimento delle impronte digitali nel tasto di accensione.

Il design e le specifiche tecniche svelate dai render potrebbero non rispecchiare la realtà: i dubbi attorno al nuovo iPhone SE 3 sono ancora parecchi. Oltre al lancio, da alcuni previsto nel mese di aprile ma smentito da varie indiscrezioni, anche il nome del dispositivo non appare ancora certo. Alcune voci ritengono infatti che Apple adotterà il nome iPhone SE Plus mentre altri sostengono che il dispositivo sarà lanciato come iPhone SE 3.