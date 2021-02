Anche nel mese di Febbraio, dopo il successo delle precedenti settimane, Iliad ha confermato la Giga 70. Quella che doveva essere una delle ricaricabili disponibili in edizione limitata è ora presente a tutti gli effetti nel listino del gestore francese. La tariffa presenta un costo mensile di 9,99 euro. I clienti avranno a loro disposizione consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 70 Giga per internet. Purtroppo però nonostante la convenienza di tale promozione, agli utenti Iliad non è sfuggito questo servizio mancate.

Iliad, nonostante la tariffa da 70 Giga manca ancora un servizio

A quasi tre anni dall’esordio di Iliad nel mercato della telefonia italiana, gli utenti non possono beneficiare del servizio per il cambio tariffa. Nonostante le rassicurazioni fatte al pubblico nel lontano 2018, Iliad ancora non offre tale soluzione al pubblico.

Le condizioni commerciali di Iliad sono molto chiare. I clienti che nelle precedenti settimane o nei precedenti mesi hanno scelto la Giga 40 o Giga 50, ora non possono modificare il loro piano con la Giga 70. I contratti di Iliad, infatti, prevedono un legame vincolante tra il profilo e la promozione attiva.

Gli svantaggi massimi per queste condizioni sono degli utenti della prima ora. Chi ad esempio ha scelto la prima tariffa di Iliad con 30 Giga, ora non può passare alla più conveniente Giga 70.

Purtroppo, modificare la propria ricaricabile senza modificare il proprio piano tariffario è ancora impossibile. Tuttavia però i clienti che decidono di cambiare la tariffa di riferimento possono acquistare una nuova SIM e contestualmente attivare un nuovo numero di telefono.