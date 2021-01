Il prossimo Lunedì 1° Febbraio 2021, il brand unico WindTre potrebbe avviare la commercializzazione di una nuova offerta dedicata ai più giovani e denominata WindTre Junior Crew.

La nuova opzione tariffaria targata WindTre dovrebbe rimanere disponibile fino a nuova comunicazione, per coloro i quali vorranno attivarla. Scopriamo insieme cosa propone.

WindTre: sta per arrivare la Junior Crew, offerta dedicata agli Under 16

WindTre Junior Crew dovrebbe essere dedicata agli under 16 (clienti di età non superiore ai 16 anni) e caratterizzata da un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati per la navigazione internet. Il costo mensile complessivo dovrebbe ammontare a 9.99 euro al mese, addebitati su credito residuo.

L’offerta in questione sarà attivabile per i nuovi clienti. Non si conoscono ancora eventuali costi di attivazione. Il prezzo della nuova SIM WindTre ricaricabile è invece pari a 10 euro, salvo eventuali cambiamenti. Come già accade con le altre offerte standard e generazionali, molto probabilmente Junior Crew includerà i servizi accessori di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito (in Italia e UE) e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato.

Il traffico voce sarà illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto WindTre. Relativamente all’extrasoglia, qualora si dovessero superare gli SMS disponibili, ciascun SMS inviato verrà tariffato a 29 centesimi di euro. Non ci resta che attendere qualche giorno per vederla comparire sul sito ufficiale dell’operatore.