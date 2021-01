Dopo il rilascio dell’enorme Patch 1.1 per tutte le piattaforme, il primo dei due aggiornamenti risolutivi promessi da CD Project, è stata rilasciata la nuova Patch 1.11 di aggiornamento dedicata al mondo del PC Gaming.

Le novità non sono molte e tentano in ogni caso di risolvere alcune problematiche introdotte con le nuove modifiche. Ma vediamo il testo dell’Hotfix presentato dagli sviluppatori.

Cyberpunk sulla giusta via

Ecco qui di seguito il testo delle modifiche apportate con la Patch 1.11:

“Hotfix 1.11 is available on PC, consoles and Stadia!

This update addresses two issues that appeared after Patch 1.1:

Item randomization has been restored to the previous state.

The save/load loot exploit will be investigated further.

A bug in Down on the Street quest has been fixed.

It occurred for some players during a holocall with Takemura, when using a save made on version 1.06 with Down on the Street quest in progress at “Wait For Takemura’s call” objective. After loading such a save on version 1.1, the holocall would lack dialogue options and block interactions with other NPCs.”

Un paio di bug non troppo gravi, ma la situazione di Cyberpunk, almeno su PC, è migliorata esponenzialmente dalla sua uscita, eliminando quasi del tutto i suoi problemi di giovinezza.

Speriamo che presto possa arrivare il nuovo aggiornamento che includerà le DLC gratuite per il mondo di V., uno dei più avvincenti mai creati nell’ambito del gaming.

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo del gaming e sulle notizie relative ad aggiornamenti e modifiche per Cyberpunk 2077.