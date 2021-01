Telegram approfitta delle mancanze di WhatsApp: ecco perché è migliore

La motivazione per cui molti utenti stanno passando da WhatsApp a Telegram non risiede solo nel cambiamento delle condizioni e dei termini della privacy. Sono infatti tantissimi gli utenti che hanno saggiato le caratteristiche di Telegram fino ad arrivare alla conclusione di abbandonare il colosso della messaggistica colorato di verde.

In molti riferiscono di una maggiore sicurezza in Telegram, applicazione che in pochi giorni ha visto salire di oltre 35 milioni il suo numero di utenti. In basso ci sono tutte le caratteristiche fondamentali che ormai il pubblico ama incondizionatamente.

Telegram: ecco spiegate nella descrizione del Play Store le migliori funzionalità

“Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.”. Ecco poi altre caratteristiche: