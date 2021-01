WhatsApp: messaggi eliminati? Ecco l'app che li recupera gratis

La scelta di WhatsApp per molti utenti passa attraverso determinati fattori che di certo sarebbe difficile trovare altrove. Questa famosa applicazione permette infatti di avere a disposizione un’intera piattaforma dedicata alla messaggistica che passa attraverso un numero in quantificabile di altre soluzioni.

WhatsApp offre infatti diverse funzioni alternative, le quali nel corso degli anni non hanno fatto altro che incrementare il divario con la concorrenza. Oggi la nota applicazione di messaggistica istantanea colorata di verde vanta oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, con Telegram al secondo posto che attualmente possiede poco più di 100 milioni di utenti. Una delle funzioni di WhatsApp che certamente ha segnato la storia della piattaforma è rappresentata dalla possibilità di cancellare i messaggi. Una volta inviato un messaggio ad un destinatario, si potrà infatti provvedere a cancellarlo prima che quest’ultimo lo legga. Esiste però anche il metodo per aggirare questa feature.

WhatsApp: in questo modo è possibile recuperare i messaggi eliminati di proposito

Si è discusso molto in merito all’incidenza delle applicazioni di terze parti su WhatsApp, le quali talvolta possono portare dei vantaggi.a quanto pare nell’ultimo periodo la nuova app di cui tutti parlano permetterebbe di recuperare i messaggi eliminati di proposito in una chat.

Si tratta di WAMR, piattaforma esterna a WhatsApp che consente di registrare le notifiche e il relativo contenuto al loro arrivo. In questo modo in qualsiasi momento sarà possibile risalire al messaggio inviato e che l’utente ha trovato cancellato in chat. Secondo quanto riportato l’applicazione è gratuita e legale.