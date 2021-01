Tra un giorno assisteremo finalmente all’evento Galaxy Unpacked di Samsung e tutti sono entusiasti di scoprire la nuova linea Galaxy S21. Quasi ogni dettaglio sui nuovi smartphone di punta di Samsung è già trapelato, ma l’hype cresce come al solito quando si avvicina un grande evento tecnologico.

Quest’anno avremo tre modelli: il Galaxy S21 (il device 5G più economico di Samsung fino ad oggi), Galaxy S21 + e il Samsung Galaxy S21 Ultra con funzionalità S-Pen per la prima volta. Sebbene i modelli rimangano gli stessi, ci sono alcuni grandi cambiamenti nella linea rispetto alla generazione precedente.

Samsung Galaxy S21: la nuova serie di device presentata domani

Il design della serie Galaxy S21 è stato aggiornato, con un’interessante soluzione per il dosso della fotocamera sul retro. Esso si presenta piú sottile e con le cornici che “avvolgono” il device, creando un design unico. Quest’anno, Samsung tornerá ai display piatti dopo generazioni di pannelli curvi, introdotti per la prima volta nel 2014 con il Galaxy Note Edge. Il display curvo rimane una caratteristica del modello Ultra, cosí come il supporto S-Pen.

Le immagini ufficiali della stampa Galaxy S21 sono già trapelate, insieme ad alcune opzioni di colore. La scelta di inserire display piatti nel Galaxy S21 e S21 + segue le scelte di Apple; infatti, anche l’ultima serie di iPhone 12 dispone di schermi piatti. Essi sono piú resistenti rispetto a display curvi e non richiedono pellicole per schermi curvi. Quest’anno, dunque, se acquisterai uno di questi device potrai acquistare pellicole completamente piatte.

Tuttavia, sebbene le dimensioni del display sono identiche in entrambi i modelli da 6,2 pollici, il nuovo Galaxy S21 sfoggia un display piatto. Ció significa che se hai delle pellicole del tuo Galaxy S20 non andranno bene per il tuo nuovo device; le protezioni curve in vetro temperato non saranno in grado di “piegarsi” per diventare piatte. D’altra parte, le protezioni dello schermo S20 in polimero flessibile possono essere utilizzate teoricamente sull’S21 in quanto possono semplicemente essere piatte invece di essere curve attorno allo schermo.