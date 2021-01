Samsung dovrebbe presentare tre nuovi smartphone all’evento Unpacked di quest’anno: Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. I successori della serie Galaxy S20 dello scorso anno arriveranno con le familiari opzioni di dimensioni da 6,2 a 6,8 pollici. I Galaxy S21 e S21 Plus dovrebbero essere simili nelle caratteristiche e differenziarsi per le dimensioni. L’S21 Ultra, invece, offrirá caratteristiche premium e avrá il supporto per S-Pen.

Secondo alcune indiscrezioni, l’S21 e il 21 Plus hanno un display piatto con una fotocamera perforata al centro e cornici ridotte. La fotocamera posteriore dovrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera disposta verticalmente. La configurazione includerá un sensore principale da 12 MP, un sensore ultra ampio da 12 MP ed un obiettivo da 64 MP.

Samsung Galaxy Unpacked si terrá il 14 gennaio

Nel frattempo, l’S21 Ultra ha uno schermo curvo più grande e un sistema di fotocamere a quattro obiettivi. Avrá un unico obiettivo periscopico con super teleobiettivo 10X da 10 MP, un sensore principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP ed un obiettivo 3x da 10 MP. Ha anche un sistema di messa a fuoco automatica laser che sostituisce il sensore del Time-Of-Flight trovato nell’S20 Ultra.

Si dice che Samsung utilizzi i chip Snapdragon 888 ed Exynos 2100 di Qualcomm nei suoi nuovi smartphone a seconda dei paesi di destinazione. Come i loro predecessori, tutti i dispositivi offriranno frequenze di aggiornamento di 120 Hz e 60 Hz e connettività 5G. Inoltre, secondo i recenti rapporti, sembra che Samsung non offrirá il caricabatterie insieme ai prossimi device della serie Galaxy. Anche le cuffie saranno escluse.

Per quanto riguarda il prezzo, i dispositivi Samsung dovrebbe avere un prezzo inferiore alla famiglia S20 dello scorso anno. Gli smartphone dovrebbero essere disponibili per l’acquisto un paio di settimane dopo l’evento Samsung Unpacked.