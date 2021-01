Banconote preziose: controllate il portafoglio, talvolta regala sorprese

Solitamente si ha la consapevolezza che i collezionisti principalmente siano più attenti alle monete antiche con delle particolarità che le distinguono. Questa teoria però è completamente infondata in quanto, come vedrete, anche le comunissime banconote da 5, 10 e 100 euro nascondono un valore inimmaginabile. Ecco quindi l’elenco e la descrizione delle banconote preziose in questione.

Banconote preziose: le più ricercate dai collezionisti

Dopo questo incipit, vi consigliamo di controllare sempre le monete che vi capitano tra le mani, perché possono davvero essere banconote preziose. Come riconoscerle?

50 euro: la banconota da 50 euro da cui trarre guadagno presenta un errore sul filo di sicurezza. Questo lo si può tranquillamente notare in controluce, in quanto, anziché 50 euro vi sarà la scritta 100 euro. Sappiate che siete dinanzi ad un esemplare da 350 euro. Purtroppo ce ne sono pochi in giro, la Banca d’Italia li ha ritirati.