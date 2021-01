A partire dall’esordio Iliad nel campo della telefonia mobile le offerte low-cost si sono intensificate fino a portare alla nascita dei cosiddetti operatori virtuali. Uno degli MVNO più apprezzati è sicuramente Very Mobile, nato per iniziativa della joint venture WindTre costituitasi tale nel contesto del migliore rapporto qualità/prezzo delle tariffe.

La concorrenza arranca al cospetto di promozioni da soli 4,99 euro al mese che offrono quanto di meglio si possa trovare in termini di contenuti e velocità di navigazione. Il prezzo resta fisso ma cresce la soddisfazione dell’utente finale che accede a diverse opzioni convenienti. Ecco quali sono quelle del 2021.

Very Mobile: le sue nuove offerte rischiano di monopolizzare la scena delle tariffe

Bastano poco meno di 5 euro al mese per trovarsi in mano minuti illimitati, SMS illimitati ed un ragionevole bundle con 30 Giga al mese da fruire con la prestante rete 4G LTE dell’operatore WindTre. Non mancano ulteriori 2.88 Giga per navigare Gratis in tutta Europa nella certezza di un prezzo che non cambia. La procedura di attivazione si può effettuare direttamente online o presso i punti vendita autorizzati.

Tra le opzioni incluse nella tariffa rientra anche la tecnologia VoLTE per le chiamate via Internet in alta definizione nonché i servizi Ti ho Cercato e RingMe ora inclusi senza ulteriori costi aggiuntivi. Il costo di attivazione è fisso ad appena 5 euro una tantum e concede sia la possibilità di ottenere una SIM fisica che una nuova eSIM in formato digitale.

Per chi pretende di più esiste anche un’ulteriore offerta Very Mobile corrisposta alla campagna Very 6.99 che al suo interno contiene ancora una volta minuti ed SMS illimitati con addirittura 100 Giga Internet 4G LTE.

Entrambe le offerte telefoniche sono rivolte a chi proviene da Iliad, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). In altro caso è possibile ottenere ancora i 100 Giga con minuti ed SMS inclusi illimitati al costo di 7,99 euro al mese con attivazione di un nuovo numero.