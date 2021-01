Una delle saghe più famose del mondo videoludico è certamente quella di Grand Theft Auto. I titoli realizzati da Rockstar Games sono dei capisaldi del gaming moderno e non solo. Infatti, ogni nuovo capitolo rappresenta un ulteriore passo in avanti sia dal punto di vista dei contenuti ma anche del look visivo.

Nonostante in questo periodo le attenzioni degli sviluppatori siano tutte per GTA Online oltre che per la realizzazione di GTA VI, gli utenti non vogliono dimenticare uno dei capolavori storici.

Uno YouTuber ha deciso di reimmaginare GTA: San Andreas in chiave moderna. Sul proprio canale è possibile vedere un finto trailer di una ipotetica Definitive Edition del gioco. La versione remastered del gioco permette di unire la storia originale ad una grafica estremamente migliorata.

Ecco come GTA: San Andreas girerebbe su PlayStation 5

Nel video è possibile rivedere tutti i principali protagonisti dell’avventura di GTA: San Andreas oltre che alcune situazioni iconiche della trama. La cosa che lascia più colpiti è certamente che un gioco con ormai 14 anni sulle spalle sia così amato dagli utenti.

Ci teniamo a sottolineare che si tratta di un prodotto di fantasia, creato dallo YouTuber XXII solo per gioco. Per quanto ne sappiamo, Rockstar Games non sta assolutamente realizzando un progetto del genere, nonostante l’idea ci piacerebbe

Il lavoro svolto dallo YouTuber XXII è estremamente accurato oltre che molto efficace visivamente. Per realizzare il trailer ha dovuto utilizzare varie MOD per poter utilizzare i personaggi e le location di GTA: San Andreas aggiornate con nuove texture.