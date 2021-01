Il nuovo aggiornamento di GTA Online ha rivoluzionato il titolo introducendo tantissime novità. Come sempre, il colpo ai danni di El Rubio può essere portato a termine collaborando con un team composto da quattro persone per massimizzare i guadagni. Tuttavia, Rockstar Games ha realizzato il DLC “The Cayo Perico Heist” pensando soprattutto ai giocatori in solitaria, facilitando la vita a chi non vuole condividere il bottino.

A un paio di settimane dal lancio del DLC, avvenuto il 15 dicembre, gli sviluppatori stanno continuando ad aggiungere contenuti e segreti su GTA Online. Da qualche giorno infatti sono comparsi dei misteriosi forzieri sull’isola di Cayo Perico.

Rockstar Games ha nascosto vari forzieri sull’isola di Cayo Perico

Questi forzieri contengono 15’000 dollari di GTA Online e 1’000 punti reputazione ma c’è un problema. Come tutti i tesori, sono nascosti e ovviamente non sono segnati sulla mappa. Gli utenti dovranno girare in lungo e largo sull’isola per scovarli e raccogliere il bottino. Se si è fortunati i forzieri compariranno sulla spiaggia o nelle foreste dell’isola, ma in alcuni casi potrebbero anche essere sott’acqua.

Inoltre, sarà possibile raccogliere solo due forzieri al giorno per un totale di 30’000 dollari di GTA Online e 2’000 punti reputazione. I giocatori che riusciranno a scoprire e forzare cinque forzieri saranno ricompensati con ulteriori 100’000 dollari di GTA Online come premio. Il bonus aggiuntivo può essere ottenuto solo per i forzieri aperti entro il 6 gennaio 2021.

Inoltre la stessa Rockstar Games ha confermato una serie di premi aggiuntivi che saranno dati come ricompense agli utenti che completeranno il Colpo. In particolare si tratta di nuove magliette e vestiti che andranno ad ampliare il guardaroba dei giocatori.