Negli ultimi anni il web è diventato un posto ricco di insidie. Hacker e Cyber Criminali, di fatto, sono riusciti ad insediarsi in ogni angolo del mondo digitale, nascondendo Virus e Malware alle spalle degli oggetti ormai più comuni, come ad esempio banner pubblicitari e mail promozionali. Di recente, però, i malintenzionati che operano sul web sono riusciti nell’intento di bucare il muro si sicurezza innalzato da Google, iniettando quindi del codice malevole all’interno del Play Store. Alcuni esperti di sicurezza informatica, di fatto, hanno rilevato la presenza di alcune applicazioni molto pericolose all’interno dello store di app numero 1 al mondo. Non è ancora chiaro, dunque, come gli Hacker siano riusciti a bypassare i controlli serrati di Google, riuscendo quindi ad infettare alcuni giochi e servizi VPN gratuiti.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, di seguito vi illustriamo la lista completa delle applicazioni pericolose. Il nostro consiglio è quindi quello di disinstallare immediatamente.

App Pericolose: svelata la lista delle principali minacce

Come accennato precedentemente, di seguito riportiamo la lista completa delle principali applicazioni che stanno minacciando la privacy degli utenti Android: