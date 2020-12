La Tesla Model 3 è certamente la vettura elettrica più venduta dell’azienda fondata da Elon Musk. Il motivo di tanto successo è da ricercare certamente nel design, nella dotazione e nell’autonomia della vettura.

Inoltre, la filosofia di Tesla è quella di introdurre costantemente aggiornamenti più o meno importanti sulle nuove versioni. Questo processo di update ha coinvolto la Model 3 che si appresta ad iniziare il 2021 con tante novità. Inoltre, l’azienda ha chiuso le fabbriche americane, bloccando la produzione di Model S e Model X, in vista di un restyling per entrambi i veicoli elettrici.

La Tesla Model 3 che gli utenti potranno acquistare nel 2021 non sarà stravolta, ma certamente sarà più curata. Infatti il mercato Europeo è più attento ai dettagli e alla qualità costruttiva, elementi essenziali per una vettura da oltre 50 mila euro.

Tesla Model 3 si rinnova con tante novità

Le novità estetiche riguardano una nuova finitura opaca per le maniglie, gli alloggiamenti delle fotocamere esterne e anche per la cornice dei finestrini. Inoltre, la stessa finitura si può ammirare sui cerchi ridisegnati per essere maggiormente aerodinamici. Cambiano anche gli pneumatici che diventano Pirelli PZero sulla variante Performance.

Il portellone del bagagliaio ora diventa elettroattuato, quindi si aprirà e si chiuderà automaticamente con un solo tocco. I comandi potranno essere impartiti dalla console centrale o dall’app Tesla. Su Model 3 2021 arriva anche la tanto attesa pompa di calore, un sistema già presente su Model Y.

All’interno della vettura, gli utenti potranno notare la console centrale ridisegnata per risultare più bella e funzionale. Infatti, al posto delle cromature ci saranno elementi satinati per richiamare i cambiamenti esterni. Inoltre sono state aggiunte due porte USB-C pensate per la ricarica veloce e una USB-A per salvare su HDD esterni le registrazioni delle telecamere. Modifiche anche ai vetri dell’abitacolo che ora garantiscono una maggiore insonorizzazione.

Ricordiamo che la Model 3 2021 partirà da un prezzo di 50.990 euro per la variante Standard Range Plus, che diventano 57.920 euro per la Long Range e 65.490 euro per la versione Performance.