Dopo tanta attesa e tante indiscrezioni, Xiaomi ha finalmente sollevato il sipario su Mi 11. Il device si configura come il nuovo top di gamma dell’azienda grazie alla dotazione hardware di tutto rilievo.

Xiaomi Mi 11 è un device senza compromessi, pensato per esprimere le massime prestazioni in ogni condizione di utilizzo. Oltre ad essere il primo device a poter equipaggiare il SoC Qualcomm Snapdragon 888, l’azienda cinese voleva raggiungere un ulteriore primato.

Come si può leggere nel Tweet del noto leaker Ice Universe, Xiaomi Mi 11 possiede una funzione magica. Infatti è il primo device al mondo che può misurare il battito cardiaco semplicemente toccando il display. I sensori integrati sotto il display riusciranno ad offrire un risultato attendibile, a dimostrazione di quanto questa tecnologia sia evoluta.

Xiaomi 11 also has a magical function. It is the first mobile phone in the world that can measure the heart rate by touching the fingerprint area. pic.twitter.com/wfCkIhg9lj