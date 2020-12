Questo 28 dicembre è un giorno molto importante per Xiaomi. Le novità sono iniziate con il debutto della famiglia Mi 11 e sono continuate con l’annuncio della MIUI 12.5. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria non rivoluzione il lavoro svolto con la MIUI 12 ma va a cambiare e migliorare alcuni dettagli.

A partire da oggi stesso, Xiaomi ha anche dato il via alle registrazioni per partecipare alla closed beta per testare la MIUI 12.5. L’interfaccia utente sarà utilizzabile in anteprima su ben 21 device per cui è stata attivata la fase di registrazione. Al momento i test sono disponibili solo in Cina ma certamente nei prossimi giorni arriveranno anche in Europa e nel resto del mondo.

Per partecipare al programma, gli utenti dovranno seguire le indicazioni ufficiali fornite dall’account MIUI su WeChat. Nell’app sarà possibile cliccare sulla voce “Early Access” e registrarsi alla beta. In seguito bisognerà attendere la risposta da parte di Xiaomi e, in caso di esito positivo, si potrà installare la MIUI 12.5.

Xiaomi fa partire il beta test della MIUI 12.5 su 21 modelli

Gli utenti che potranno partecipare al programma sono quelli in possesso di uno di questi 21 device:

Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition

Mi 9, Mi 9 SE

Mi CC9e, Mi CC9 Pro

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 5Gv

Redmi K30 Ultra, Redmi K30S Ultra

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro

Per il momento sono esclusi dall’elenco smartphone come Mi 9 Pro 5G e Mi CC9 oltre che Redmi Note 9 Pro 5G e la famiglia Redmi Note 8. Probabilmente questi device faranno parte della seconda fase di test e saranno aggiornati nel corso dei prossimi mesi.

Secondo le prime indicazioni, la MIUI 12.5 migliora nettamente la gestione della batteria sui device. Inoltre Xiaomi ha curato e migliorato la gestione della privacy, ha rivisto l’interfaccia utente cambiando anche alcuni animazioni. Si tratta di un miglioramento piuttosto che una rivoluzione della precedente interfaccia.