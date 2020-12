Con l’arrivo dell’iniziativa del Governo Italiano del Cashback, in molti si sono apprestati a scaricare l’applicazione IO e ad attivare il servizio per poter aver diritto al rimborso. Nonostante questo, sia nel Play Store e nell’App Store sono cominciate a spuntare alcune app a pagamento del tutto false che hanno fatto cadere in trappola gli utenti.

Attenzione a queste false app a pagamento per il Cashback di Stato

In questo primo periodo, molte persone hanno avuto e hanno ancora molti dubbi riguardo alle correte procedure da svolgere per poter ottenere il rimborso sui pagamenti elettronici. In questa situazione, purtroppo, sui vari store presenti sugli smartphone (sia Android che IOS) sono cominciate a diffondersi delle false applicazioni a pagamento che in sostanza non servono a niente.

Tra queste, vi sono ad esempio ‘Cashback di Stato – Italia” e ”Cashback di Stato Italia app”, le quali hanno un costo abbastanza importante, pari a 0,99 euro e 0,49 euro. Come già detto, si tratta di applicazioni totalmente inutili e non ufficiali che non permettono di richiedere il Cashback di Stato. L’unica cosa che permettono di fare è, all’apparenza, calcolare a quanto ammonterà il rimborso o in quanto tempo verrà fornito. In realtà, non è poi molto difficile fare questi piccoli calcoli e, per monitorare i vari rimborsi, esiste già l’applicazione ufficiale IO.

Vi preghiamo quindi di non cadere in trappola e di prestare molta attenzione alle varie applicazioni presenti sugli store. In ogni caso, è necessario fidarsi esclusivamente dei canali ufficiali per richiedere e monitorare il proprio cashback.