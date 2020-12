Gli sconti Coop e Ipercoop proseguono, nonostante il tempo per i regali natalizi stia volgendo al termine, garantendo ad ogni consumatore la possibilità di accedere ad ottimi prodotti, proposti a prezzi sempre più bassi del listino originario del periodo corrente.

Il volantino che andremo a discutere non risulta essere fruibile online sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente presso i negozi sparsi per il territorio nazionale. Gli acquisti potranno essere completati solamente fisicamente, ricordando comunque che ogni singolo prodotto presenta garanzia di 24 mesi, e soprattutto è disponibile in versione no brand.

Coop e Ipercoop strizzano l’occhio ai tantissimi risparmiatori

Il prodotto su cui Coop e Ipercoop hanno voluto puntare fortemente, è lo Huawei P40 Lite E, uno smartphone che da tempo risulta essere disponibile sul mercato nazionale, e che oggi può essere acquistato a soli 139 euro. Le prestazioni complessive ovviamente non sono di alto livello, poiché parliamo di un modello di fascia bassa, però presenta qualche piccola peculiarità che gli permetterà di spiccare dalla massa.

L’unico appunto da non dimenticare riguarda l’assenza dei servizi Google, quasi tutti i prodotti Huawei dell’ultimo anno vengono commercializzati con HMS, o meglio definiti Huawei Mobile Services. L’utente che accederà allo Huawei P40 Lite E dovrà rinunciare alle applicazioni di base dell’azienda di Mountain View.

Ogni altro dettaglio in merito al volantino Coop e Ipercoop è rimandato direttamente alle pagine discusse, nonché elencate completamente e approfonditamente, sul sito ufficiale del rivenditore stesso.