La nuova famiglia di device OnePlus potrebbe essere composta da tre dispositivi. Oltre lo smartphone che darà il nome alla serie, OnePlus 9, troveremo anche la variante 9 Pro e la versione 9E.

Secondo le prime indiscrezioni, tutti e tre i device potranno contare su un comparto fotografico di qualità superiore. Infatti sembra che OnePlus abbia stretto una partnership con Leica per la realizzazione dei sensori, delle lenti e del software dei nuovi top di gamma.

Questa collaborazione permetterà a OnePlus di fare un grande salto nel campo delle fotografia su mobile. I miglioramenti si vedranno soprattutto grazie alle nuove ottiche che saranno montate sui OnePlus 9.

OnePlus 9 potrebbe equipaggiare un comparto fotografico d’eccellenza

In particolare possiamo aspettarci un sistema a tripla fotocamera con un’ottica principale da 50 megapixel denominata Ultra Vision con un angolo ampio e apertura focale a f/1.9. Il secondo sensore sarà una Cine Camera da 20 megapixel e apertura a f/1.8. Infine, troverà spazio un teleobiettivo stabilizzato con OIS da 12 megapixel.

Per quanto riguarda la scheda tecnica completa, possiamo ipotizzare che OnePlus 9 sarà caratterizzato da un display da 6.55 dotato di risoluzione FullHD+. La versione Pro potrebbe avere un pannello leggermente più grande così come la variante E uno più piccolo. Il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 888 per tutti i modelli mentre la memoria RAM potrebbe variare tra 8 e 12 GB a seconda del device.

Purtroppo al momento non è possibile avere la certezza di queste informazioni. La stessa fonte invita a non considerare queste specifiche ufficiali e ad attendere maggiori dettagli. Tuttavia, una scelta come questa porterebbe OnePlus a competere con i grandi brand anche dal punto di vista della qualità fotografica.