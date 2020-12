Il debutto della famiglia Xiaomi Mi 11 è atteso per la fine del mese. In particolare il produttore potrebbe tenere una presentazione il 29 dicembre e mostrare al mondo i tre device attesi.

Questa scelta è legata alla volontà di essere il primo produttore a poter vendere, almeno in madrepatria, uno smartphone appartenente alla nuova generazione 2021. In attesa di avere maggiori informazioni riguardanti il lancio della famiglia Mi 11, proviamo ad immaginare le specifiche dello smartphone che darà il nome alla serie.

In particolare, Mi 11 sarà il device top di gamma che avrà il compito di celebrare il decimo anniversario di Xiaomi. Come per la generazione precedente, al modello base si affiancherà certamente la versione Pro e molto probabilmente una variante denominata Pro Plus o Ultra.

Scopriamo insieme la possibile scheda tecnica di Xiaomi Mi 11

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, possiamo aspettarci un device caratterizzato da un display curvato su tutti e quattro i lati. Inoltre sarà presente un notch tondo che ospiterà la fotocamera frontale. Il pannello dovrebbe essere AMOLED e avere una risoluzione FullHD+ accompagnata da un refresh rate a 120Hz.

Xiaomi inoltre punta ad essere il primo produttore a lanciare sul mercato un device spinto da SoC Qualcomm Snapdragon 888. Per supportare la potenza del processore verranno utilizzate memorie RAM LPDDR5 e la tecnologia UFS 3.1 per la memoria interna. I tagli di memoria RAM saranno da 8 e 12GB mentre per la memoria interna saranno da 128/256 e 512GB.

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera. Il sensore principale sarà da 108 megapixel a cui si affiancheranno altri due sensori di supporto. Alcuni rumor indicano che potrebbe trattarsi di un sensore ultra-wide da 13MP e un’ottica macro da 5MP. Altri invece sembrano confermare la presenza di un teleobiettivo. La batteria sarà da 4780mAh con supporto alla ricarica rapida da 55W.