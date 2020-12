NETFLIX: le migliori serie televisive da vedere nella notte di Natale

Tre giorni di Natale, Over Christmas, Dash e Lily sono solo alcuni dei titoli che la piattaforma americana ha messo a disposizione degli utenti di Netflix per la notte di Natale. Ovviamente per i “Grinch della situazione” sono disponibili anche serie tv horror, thriller, drammatiche, comiche, demenziali e chi più ne ha più ne metta. Insomma, visto il Natale inusuale che ci aspetta quest’anno, possiamo finalmente guardare un numero elevato di stagioni senza sentirsi in colpa per aver fatto di nuovo after. Noi di Tecnoandroid, per facilitarvi le cose e risparmiarvi del tempo da passare con i vostri cari, vi regaliamo una lista breve delle serie tv natalizie con le rispettive trame.

Netflix; la piattaforma ci regala per Natale delle ottime serie tv da vedere in famiglia

Tre giorni di Natale

Tre giorni di Natale è una serie TV firmata Netflix e realizzata in Spagna. È composta da una stagione di soli tre episodi della durata di un’ora. Al centro vediamo quattro sorelle, le quali in ogni episodio festeggiano il Natale in diverse fasi della loro età. Insomma, una serie perfetta per i nostalgici.

Dash & Lily

Dash & Lily, presente su Netflix, mostra due protagonisti completamente opposti. Dash è cinico e odia le festività, mentre Lily è solare e non vede l’ora di festeggiare il Natale. La serie si compone di otto episodi della durata di circa 25 minuti e studia in profondità le caratteristiche umane.

Torno per Natale (Over Christmas)

Nuova aggiunta al catalogo Netflix, Torno per Natale è una miniserie formata da una stagione con tre episodi di 50 minuti. Il personaggio principale è un aspirante musicista che lavora in un call center in attesa di diventare qualcuno nel mondo della musica. Dopo un’audizione deludente, il protagonista torna a casa dei genitori per le feste di Natale ma trova il fratello con una nuova fiamma: l’ex del protagonista. Ci aspettano molti colpi di scena!