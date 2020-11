La piattaforma di streaming video più usata e ambita in questo periodo storico è senza ombra di dubbio la californiana Netflix. Come molti già sanno, nel passato periodo di lockdown molte serie TV hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento, essendo che molte persone erano costrette a rimanere a casa. Una cosa di cui potete stare certi è che su Netflix non ci si annoia mai, infatti potrete trovare oltre alle serie TV anche film, documentari e cartoni animati. Tuttavia, il materiale maggiormente visualizzato dagli utenti sono le fiction, e tra quelle di novembre che sono assolutamente da guardare abbiamo Dash e Lily, Virgin River e The Crown. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità a riguardo.

Dash e Lily, Virgin River e The Crown: scopriamo quali sono le novità

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Dash e Lily. Ora che ci avviciniamo ancor di più al Natale, inauguriamo questa nuova serie TV, definita molto invernale. Ambientata a New York, è una fiction comedy romantica che fonde la sua trama su due personaggi: Dash, carattere cinico e intelligente, e Lily, ottimista e sognatrice. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso californiano avrebbe dato il via anche per la produzione della seconda stagione.

Continuiamo parlando di Virgin River. In questo caso parliamo di una serie romantica tratta dalla catena di romanzi rosa omonima di Robyn Carr, e pare che stia per tornare a breve con una seconda stagione, in uscita il 27 novembre. A parere di molti, questa è una di quelle fiction che rispecchia in tutto e per tutto il mood autunnale, quindi ottima da guardare in questo periodo.

Concludiamo con The Crown. Questa è una serie TV tutta inglese, la quale ha raggiunto un eccellente successo in tutto il globo. Narra della vita di Elisabetta II e della famiglia reale britannica, e ora siamo arrivati alla quarta stagione. La nuova season sarà ambientata negli anni ’80 dove avranno luogo vari eventi storici molto importanti. In uscita ufficialmente il 15 novembre.