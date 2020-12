Qualche giorno fa, Apple ha rilasciato iOS 14.3. L’aggiornamento ha introdotto non poche novità ed una in particolare ha interessato gli iPhone 12 Pro – e Pro Max. Parliamo del supporto al formato ProRAW, che permette di memorizzare più informazioni ed una maggiore gamma dinamica per le foto, offrendo quindi una maggiore flessibilità di modifica dell’esposizione e del bilanciamento del bianco.

Grazie a questo formato è possibile catturare immagini mozzafiato ed avere un maggiore controllo su di esse, specie nella post-produzione. A spiegare come funzioni questa tecnologia è stato Ben Sandofsky, uno degli sviluppatori di Halide, una popolare applicazione fotocamera.

Apple ProRAW in azione, i risultati sono semplicemente incredibili

Con ProRAW, Apple intende rendere il formato RAW più accessibile e cambiare il modo in cui tanto i principianti quanto gli esperti catturano e modificano foto.

Come spiega Sandofsky, gli iPhone scattano diverse foto e poi le combinano tutte in una per ottenere la migliore immagine possibile. Il formato ProRAW rappresenta un grande passo avanti, poiché mantiene il tradizionale processo di acquisizione di una foto di Apple, ma offre un maggiore controllo sul bilanciamento del bianco, del rumore ed altri parametri. Inoltre, ProRAW è supportato sia dalla fotocamera frontale che da tutte le fotocamere posteriori di iPhone 12 Pro e Pro Max.

“Apple ha collaborato con Adobe per introdurre un nuovo tipo di tag nello standard DNG, chiamato “Profile Gain Table Map”. Questi dati forniscono all’editor tutto ciò che deve sapere per eseguire la mappatura dei toni dell’immagine e ottenere risultati come quelli di una fotocamera professionale”. Spiega Sandofsky. E ancora: “il miglioramento più sottovalutato in iOS 14.3 è che l’app Foto ora supporta la modifica RAW. Questo è un vantaggio enorme, perché elimina tutte le operazioni più complesse richieste delle app di fascia alta”.

ProRAW, tuttavia, presenta anche alcuni aspetti negativi: i tempi di elaborazione sono piuttosto lenti e le foto in questo formato non possono essere condivise sui social network. Secondo Sandofsky, c’è ancora del lavoro da fare in termini di nitidezza e riduzione del rumore e la dimensione del file è di circa 25 MB, il che consumerà rapidamente spazio di archiviazione. Ciò non vieta che ProRAW porti la fotografia mobile ad un livello superiore, come potrete vedere dal prima/dopo di una immagine catturata dallo sviluppatore.