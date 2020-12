Netflix propone mensilmente, programmi e serie TV in streaming, che da quando esiste riscuotono moltissimo successo. Tra queste, Peaky Blinders, Sex Education e After Life, sono tre serie britanniche che hanno avuto un grandissimo successo e che il pubblico chiede di poter vedere ancora. Ecco quindi tutte le informazioni che abbiamo sui prossimi episodi di queste tre serie TV che hanno letteralmente spopolato sulla grande piattaforma streaming.

Peaky Blinders, Sex Education e After Life, ecco tutte le novità sui prossimi episodi

Peaky Blinders è la prima serie di cui vi parleremo. Di produzione britannica, è una serie crime ambientata negli anni 30 e che ripercorre le vicende dell’anonima gang criminale, capeggiata da Tommy Shelby (Cillian Murphy). La serie ha avuto un successo immenso ed è attualmente arrivata a 5 stagioni. Tuttavia, la sesta si trova attualmente in produzione ed una settima stagione è già stata confermata. Tra le 3 serie, questa è indubbiamente la più attesa, in questo momento.

After Life, la seconda serie Britannica, è scritta e interpretata the Ricky Gervais, uno dei più famosi stand up comedian degli ultimi anni. La serie all’attuale è composta da due stagioni ed ha avuto un enorme successo. La storia racconta di un uomo che si trova a vivere il lutto per la perdita prematura della moglie e che vive una profonda depressione. La seconda stagione è stata pubblicata su Netflix durante la quarantena, nel mese di aprile. È troppo presto quindi per sapere quando una terza stagione sarà disponibile, benché sia stata già ufficialmente rinnovata. Non la vedremo comunque prima della metà del 2021.

Veniamo ora a Sex Education. Esattamente come la precedente, è di produzione britannica. I toni sono più leggeri delle altre due, da commedia. Le vicende raccontano di Otis, un adolescente figlio di una scrittrice e terapista sessuale famosa in tutta la nazione. Per una serie di circostanze, il ragazzo si troverà a diventare il terapista sessuale dei suoi compagni di scuola. Sono uscite due stagioni, di cui una proprio quest’anno. Tutto lascia pensare a una terza stagione che è stata già confermata ma di cui non si conosce ancora la data di uscita.